Vapeurs Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, 8 novembre 2023, Bordeaux.

Vapeurs 8 – 18 novembre Théâtre des Beaux Arts Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

De et avec Pauline Blais

Mis en scène par Laure Bezolles et Magma Sommier

Scénographie et direction de Barbara Drouinaud Bobineau

Comment le récit d’une femme peut résonner dans celui de toutes les autres ? Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’un personnage à l’âge où commence son invisibilité.

Elle retraverse les étapes de sa vie jalonnées de rituels colorés. À la fois clown et conteuse, elle s’amuse de son corps qui vieillit. Et si elle chantait les louanges de la femme ménopausée ? Habiter son corps féminin dans l’histoire de son intimité : telle est sa quête.

Une danse libératrice semée de fleurs. Une épopée intime des premières règles à la ménopause.

Tout public à partir de 12 ans.

Aide à la résidence iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « email », « value »: « contact@theatre-beauxarts.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556218530 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?id=CAFE_THEATRE_BEAUX_ARTS&SPC=18757 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

seule en scène théâtre