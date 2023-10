Blanc Flocon Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, 25 octobre 2023, Bordeaux.

Blanc Flocon 25 et 26 octobre Théâtre des Beaux Arts Tarif Adulte : 10 euros ; Tarif enfant moins de 12 ans : 8 euros ; Tarif Carte Jeune : 6 euros

Seule en scène de et avec Lili Giret

Regard extérieur de Laurent Eyllier

Production R.O.G.E.R. Cie

Tout commence comme le récit du célèbre conte mais… un facteur inattendu, une valeur pas commune, un cube dans l’potage…. Et tout bascule !

Le bébé fille tant attendu est en fait un bébé garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon.

Le conte vrille, tout s’ébranle.Jouant avec les objets, R.O.G.E.R. revisite un conte classique connu de tou·te·s, le redessinant de façon contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions de société.

La méchante reine devient le méchant roi et les 7 nains, les 7 naines !

Entre humour et engagement, l’histoire de Blanc Flocon nous transporte, en parlant de beauté, mais aussi de pouvoir, de manipulation, d’émancipation et de la place des vrai·es gentil·les souvent trop négligé·es.

À partir de 5 ans

Durée : 40 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coréalisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?id=CAFE_THEATRE_BEAUX_ARTS&SPC=20310 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T11:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

2023-10-26T16:30:00+02:00 – 2023-10-26T17:30:00+02:00

Lois Clement