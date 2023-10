Les Zatipiks Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, 23 octobre 2023, Bordeaux.

Les Zatipiks 23 et 24 octobre Théâtre des Beaux Arts Tarif Adulte : 10 euros ; Tarif enfant moins de 12 ans : 8 euros ; Tarif Carte Jeune : 6 euros

Les Zatipiks

Textes originaux des chansons en français : Patrick Cailleau, Estelle Coquin, Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud

Textes en langue des signes (LSF), Chansigne et Chant : Isabelle Florido

Composition musicale, chant, piano, guitare : Olivier Gerbeaud

Mise en scène : Estelle Coquin

Chorégraphie : Thumette Léon et Muriel Barra Regard extérieur LSF : Thumette Léon et Igor Casas Scénographie : Christine Solaï

Costumes : Marion Guérin

Création lumière et régie : Vincent Bourgeau

Régie en alternance : Benoît Lepage

Production, diffusion : Marjorie Dubosc

Compagnie Le Bruit du Silence

Les Zatipiks, ce sont des portraits d’enfants en chanson et chansigne. Il y a Hugo qui se réfugie dans les livres, Diane qui chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas si c’est un garçon ou une fille, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute une ribambelle d’autres « Zatipiks »… Au travers de ces portraits singuliers se dessinent ceux d’Olivier qui habille le monde de sa musique et d’Isabelle qui le recrée en faisant danser ses mains.

Un voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des différences, une invitation à oser être pleinement soi.

Tout public à partir de 6 ans

Durée : 60 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coorganisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T11:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-10-24T16:30:00+02:00 – 2023-10-24T17:30:00+02:00

jeune public spectacle pour enfants