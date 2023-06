Blind Taste Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, 5 juillet 2023, Bordeaux.

Blind Taste 5 juillet – 31 août Théâtre des Beaux Arts Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi ) : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

Avec Philippe Souque et en alternance Sébastien Hequet et Julien Rivera et la voix de Madeleine Loiseau

Mise en scène et lumières de Augustin Mulliez

Compagnie Le Dernier Strapontin

Monsieur, majordome d’expérience rentre au service de Jack, jeune homme d’affaires, qui vient d’acquérir un domaine viticole de choix, et découvre la fierté d’avoir son propre vin son château, sa propre étiquette !

Ce qui s’annonçait comme le couronnement d’une réussite brillante, récompensed’un rythme effréné, se révèle être une initiation inattendue à laquelle Jack ne semble pas préparé. La majordome, gardien du goût et d’une tradition millénaire, entreprend alors de convertir son jeune maître à la pratique de l’excellence, du raffinement en suivant le parcours de l’éducation de ses cinq sens.

À l’évidence, Jack peut ouvrir son portefeuille mais jamais son coeur. Comment alors savourer un vin, fruit du terroir et des hommes, sans ouvrir les deux?

Il se surprendra à tomber amoureux et découvrir qu’il a un palais, fait de chair et de sang celui-là.

Une heure de comédie où les mots du vin sont mis en scène, mêlant humour et amour, sérieux et légèreté, pédagogie et intuition.

Spectacle surtitré en Anglais.

Dégustation de vin à l’issue du spectacle par les Vignobles de La Rose

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/blind-taste/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T20:00:00+02:00 – 2023-07-05T21:30:00+02:00

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T21:30:00+02:00

théâtre vinologie