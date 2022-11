M & Mme Poiseau Théâtre des Beaux Arts, 25 janvier 2023, Bordeaux.

M & Mme Poiseau 25 janvier – 4 février 2023 Théâtre des Beaux Arts

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi) : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

L’amour n’a pas pris une ride ! handicap moteur mi

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux. Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux. Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

De Léa Blanche Bernard et Louis Grison

Avec Macha Léon et Louis Grison

Direction d’acteur Antoine Boulin

Compagnie l’Arbre à vache

Vous êtes invités à l’anniversaire surprise de Mme Poiseau (75 ans et encore toutes ses dents), organisé par les soins de son cher et tendre époux. Entre enfantillages et fatalités de la vie, vous serez les témoins du véritable amour de ce couple de petits vieux chamailleurs, et pourtant bien conscient du temps qui passe. Venez comme vous êtes, c’est Monsieur et Madame Poiseau qui s’occupent du reste… Bande son sixties, humour burlesque et surprises seront au rendez-vous de cette fête surprise !

Tout public à partir de 6 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:00:00+01:00

2023-02-04T21:30:00+01:00