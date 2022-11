La Casa de Pedro Théâtre des Beaux Arts, 11 janvier 2023, Bordeaux.

La Casa de Pedro 11 – 21 janvier 2023 Théâtre des Beaux Arts

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi) : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

Ani et Ulysses accompagnent le public dans une aventure hors du commun remplie d’émotions. handicap moteur mi

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr

Avec Agnès Pelé au violon, voix et narration & Jean-Luc Bernard à la batterie et percussion

Lumières et son de Olivier Grall

Ce soir, une foule d’invités y fait la fête.

Ani, pipelette et musicienne, est l’une de ses habitantes. Elle raconte des histoires,

chante et joue du violon pour présenter quelques uns des invités.

Il y a Verónica, une étudiante engagée qui a donné naissance à son premier enfant au beau milieu des bois de Bariloche. Marta, une grand-mère qui se rend tous les jeudis sur la Place de Mai, ou encore Osvaldo qui se souvient d’une cérémonie dédiée à la Pachamama à laquelle il a participé en pleine Cordillère des Andes quelques années plus tôt.

Ani vous transporte ensuite, les yeux bandés, à Misiones, dans la jungle, à la rencontre d’autochtones Guaraní. Jusqu’à ce que deux clowns se lancent dans un duel sans merci et transforment la Casa en clownodrome…

Quand on voit le petit corps d’Ani, on n’imagine vraiment pas sa force, mais quand elle prend son violon et commence à chanter, les histoires prennent une autre dimension. Pendant ce temps, Ulysses, le chat, se cache derrière ses tambours et percussions. Malicieux et très observateur, il ne perd pas une occasion d’enrichir cet univers chaleureux.

Tout public, à partir de 6 ans.



