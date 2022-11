La Vie Devant Nous Théâtre des Beaux Arts, 4 janvier 2023, Bordeaux.

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi) : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

Entre passé et futur, “La Vie devant Nous” est une proposition pour penser le monde d’aujourd’hui pour les enfants d’hier et les adultes de demain. handicap moteur mi

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux. Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux. Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

De et avec Alice Amanieu et Marie Gambaro

Scénographie de Cécile Lena et Marc Valladon

Compagnie Betty Blues

Nous avons un point commun : nous avons été enfants. Même les pépés et les mémés ils ont été bébés.

Enfants, le monde des adultes nous paraissait bizarroïde.

Adultes, notre enfance a le goût d’une madeleine trempée dans un doux café au lait par un matin d’hiver bercé par le crépitement d’un feu de cheminée. Ou pas…

Les milles et une choses que nous avons vécues et partagées font de nous la personne que nous sommes aujourd’hui. Nous devenons de grands arbres avec des racines d’enfant.

Tout public à partir de 7 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T20:00:00+01:00

2023-01-07T21:30:00+01:00