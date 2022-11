À quoi rêvent les Tortues Bleues? Théâtre des Beaux Arts, 21 décembre 2022, Bordeaux.

À quoi rêvent les Tortues Bleues? 21 et 22 décembre Théâtre des Beaux Arts

SPECTACLE GRATUIT

En mêlant comédie, musique dessin et manipulation d’objet, nous invitons le jeune spectateur à colorer le monde à sa guise et à se demander si une tortue bleue ne reste pas avant tout une tortue. handicap moteur mi

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

De et avec Sébastien Turpault

Compagnie Avide Vacarme

C’est un monde où tout se dessine et tout se badigeonne.

Dans son atelier imaginé, le peintre incarne les couleurs, puise dans les teintes qui l’entourent pour essayer de colorier le vent, et nous raconte, ou plutôt nous dessine, comment l’herbe est devenue verte, pourquoi le noir est noir et ce qui pourrait peut-être se passer si les baleines bleues étaient rouges.

Baigné de musique d’ombres et de lumières, se composent alors des tableaux ou chaque son est une nuance, chaque couleur une histoire.



