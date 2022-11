New Ardeur(s) Théâtre des Beaux Arts, 14 décembre 2022, Bordeaux.

New Ardeur(s) 14 – 17 décembre Théâtre des Beaux Arts

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi) : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

Sexe, humour, et beauté, sont les maîtres mots de ce spectacle au léger goût d’interdit qui résonne surtout comme une ode magnifique à la vie.

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux

Avec Christelle Belliveau et Jan Meslikovjan

D’après » Le petit traité d’éducation lubrique » de Lydie Salvayre

Chant Libre

New Ardeur(s) est un spectacle osé, irrévérencieux et drôlatique. Il nous plonge dans la formidable énergie de l’érotisme tantôt délicieusement amusante tantôt terriblement bouleversante. A une présentation de nos mœurs les plus intimes font écho par touches poétiques des mélodies de Poulenc, Debussy, Aperghis ainsi que des chansons plus légères. Cette drôle de conférence musicale interactive est habillée ou déshabillée par la grâce du mapping vidéo, d’un dispositif d’images et de dessous chics alimentant cette célébration du corps dans toute sa subtilité et sa complexité.



