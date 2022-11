À mes Amours Théâtre des Beaux Arts, 30 novembre 2022, Bordeaux.

À mes Amours 30 novembre – 10 décembre Théâtre des Beaux Arts

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi) : 18 euros ; Tarif Carte Jeune : 14 euros

L’amour est un sujet qui obsède littéralement Adèle Zouane depuis toujours. handicap moteur mi

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux. Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux. Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

De et Avec Adèle Zouane

Mise en scène Adrien Letartre

Collectif Bajour

À mes amours est une invitation à retraverser les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme en devenir. Les espérances, les doutes, les frustrations, les émotions, les désirs…

Par ce récit à la fois touchant et tellement drôle, elle nous livre une vision pleine de finesse et de fraîcheur sur l’amour. Le regard espiègle et décapant d’une jeune auteure doublée d’une comédienne hors pair !

À partir de 13 ans



