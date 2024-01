FABRICE EBOUE THEATRE DES ARTS Rouen, vendredi 22 mars 2024.

Mise en scène Fabrice Eboué et Thomas GaudinAvec le soutien du Fonds SACD Humour/One Man Show En tournée dans toute la France à partir d’octobre 2022.Aux Folies Bergère (Paris) pour 6 représentations exceptionnelles à partir du 29 décembre 2022.Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! la plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Tarif : 26.00 – 47.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DES ARTS 2 PLACE DES ARTS 76000 Rouen 76