Visite guidée du théâtre des Arts Théatre des Arts Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée du théâtre des Arts Théatre des Arts Rouen, 17 septembre 2023, Rouen. Visite guidée du théâtre des Arts Dimanche 17 septembre, 10h00 Théatre des Arts Venez découvrir les coulisses et les espaces inconnus du grand public du Théâtre des Arts! Et retrouvez en avant-première, sur scène, le décor de Carmen. Théatre des Arts 7 rue du Docteur Robert-Rambert, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 98 50 98 http://www.operaderouen.fr [{« type »: « link », « value »: « http://operadeouen.fr »}] Inauguré en 1962, le théâtre des Arts est un bâtiment typique de l’architecture d’après-guerre. Destiné aux arts lyrique, symphonique et chorégraphique, toute sa cage de scène a été modernisée en 2005-2006. arrêt Théâtre des Arts Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Christophe Urbain Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Théatre des Arts Adresse 7 rue du Docteur Robert-Rambert, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Théatre des Arts Rouen

Théatre des Arts Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Visite guidée du théâtre des Arts Théatre des Arts Rouen 2023-09-17 was last modified: by Visite guidée du théâtre des Arts Théatre des Arts Rouen Théatre des Arts Rouen 17 septembre 2023