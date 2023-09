Musique – Le Cirque des Mirages « Boîte de Pandore » Théâtre des Arcades de Buc Buc, 18 novembre 2023, Buc.

Musique – Le Cirque des Mirages « Boîte de Pandore » Samedi 18 novembre, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc 12 € / 7 €

Le Cirque des Mirages fête ses 20 ans. Ouvrez la « Boîte de Pandore »

Après 20 ans de tournées prestigieuses, le duo mythique du « Cirque des Mirages » nous revient avec un tout nouvel album et un nouveau spectacle intitulé « Boîte de Pandore ».

On trouvera dans cette boîte à mystère un florilège de leurs chansons les plus scintillantes ainsi que de nombreux titres inédits dont eux seuls possèdent le secret.

Tour à tour drôles, poétiques, insolents, débridés, lyriques, fantasmagoriques, les chansons du fameux duo sont autant de scénettes qui nous conduisent dans les méandres de l’inconscient.

Car si les maîtres de la chanson expressionniste font référence au mythe d’Hésiode, c’est qu’ils se sont donnés pour mission, et ce depuis toujours, d’explorer les mille facettes de l’âme humaine afin de les révéler au grand jour.

C’est surtout qu’ils ont à cœur de montrer la folie et la démesure de notre époque, d’en dévoiler l’absurdité et la beauté, convaincus que les artistes et les poètes sont les antennes de notre civilisation.

Un tourbillon d’images et d’illusions qui donne l’eau à la bouche et laisse à présager que cette boîte sera finalement difficile à refermer !!!!

Textes, voix, mélodies : Yanowski

Musique, piano : Fred Parker

Mise en scène : Emmanuel Touchard

Création lumière : Frédéric Brémond

Son : Jean-Christophe Dumoitier

Coproduction : Le Cirque des Mirages Production & pour les tournées Avril en Septembre

« Le plus cinématographique des duos piano-voix. » Télérama

« Troublant et décadent, fantastique et fantasmagorique, drôle et inquiétant, tel est le duo étrange et sensationnel. » Pariscope

« Frémissant et drôle, dans la meilleure tradition du cabaret. » France Info

« Une exécution magistrale ! » Le Canard Enchaîné

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

