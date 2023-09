« Buc Talks » 5ème édition – Pollution en orbite ! Comment nettoyer l’Espace et réguler le Far West spatial ? Théâtre des Arcades de Buc Buc, 16 novembre 2023, Buc.

Pollution en orbite !

Comment nettoyer l’Espace et réguler le Far West spatial ?

La crise environnementale ne se joue pas seulement sur Terre : au-dessus de nos têtes se baladent des millions de déchets, satellites en fin de vie, débris de missions, d’explosions ou de collisions. À ces déchets en orbite s’ajoutent les satellites et stations opérationnels qui, malgré leurs manœuvres d’évitement, ajoutent naturellement au risque général de collision. À l’heure où l’utilisation de l’espace est devenue omniprésente dans notre quotidien (télécommunications, géolocalisation, observation de la Terre, surveillance du climat, défense, exploration de l’univers, …), sa pérennité est pourtant menacée par la prolifération des débris spatiaux. Un danger pour les futures missions spatiales mais aussi pour notre sécurité au sol et même une gêne pour les astronomes.

Il y a urgence à agir car, si rien n’est fait, les débris spatiaux augmenteront de manière exponentielle et rendront certaines orbites inutilisables.

Comment s’organisent le cadre juridique international et les acteurs du spatial face au risque de collision en orbite ? Quelles sont les solutions pour détecter et surveiller les débris spatiaux ? Pour résorber la pollution de l’espace et décongestionner les orbites basses ? Pour éco-concevoir les futures missions spatiales et réguler le trafic spatial ?

Réponses avec Christophe Bonnal, ingénieur expert senior au CNES et président de la Commission « Débris spatiaux » de l’Académie Internationale d’Astronautique.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 20 71 37 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-buc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

