The Little Sadie Band – Buc n’ Blues 12ème édition Samedi 14 octobre, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc 12 € / 7 €

3 musiciens spécialistes des musiques populaires américaines, revisitent un répertoire traditionnel (du blues en passant par la country) et des compositions de Mathis Haug.

C’est irrésistiblement swing, rock n’roll avec le look de Nashville !

Habitués du circuit blues / folk / rock européen, ils ont tourné plusieurs fois aux USA et ont accompagné, produit, et écrit avec des artistes comme

JJ Milteau, Eric Bibb, Louisiana Red, Bob Margolin, Mike Sanchez, Al Copley, Pura Fé, Big Baddy Wilson et beaucoup d’autres.

Élève de Bob Dylan et Robert Johnson, des Staple Singers et de Tom Waits, avec une pointe de John Cougar Mellencamp, Mathis propose un cocktail unique de racines blues, folk et gospel, habitées par sa vision énergique du rock.

« Citoyen du monde, Mathis est un vrai melting-pot de nationalités et de styles musicaux » Rolling Stone.

Mathis Haug aux guitares, chant et harmonica Benoît Nogaret à la guitare, basse et mandoline et Simon Boyer à la batterie.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mairiedebuc.placeminute.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/venue/theatre-des-arcades-de-buc-buc-65903/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

