TIEMPO JUSTO Théâtre des Amis Carouge GE, 12 décembre 2023, Carouge GE.

– Des trois, c’est certainement moi qui souffre le plus.

Une histoire d’amour sur fond de tango. Un écrivain vient retrouver des émotions passées dans un bistrot où l’on danse. C’est ici qu’il a vu pour la première fois Lara, les yeux fermés, blottie contre son cavalier. Cette jeune femme qui lui renversa l’âme n’est autre que la fille du patron, un argentin échoué à Genève. À dix-huit ans, elle a épousé Nessim, un homme d’affaires aisé, qui lui aussi est tombé amoureux d’elle en la voyant danser. Malgré la jalousie, les menaces et la souffrance de Nessim, Lara s’enfuit régulièrement de chez elle pour revenir dans cet endroit où son père joue du tango. Lara est déchirée par ses propres désirs, inconciliables. Celui de la stabilité et de la tendresse avec Nessim, son mari et celui de la passion sensuelle avec un homme qui lui ouvre un nouveau monde, Nathan, l’écrivain…

