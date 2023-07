LE CLOCHARD STELLAIRE Théâtre des 3 Raisins Avignon, 7 juillet 2023, Avignon.

LE CLOCHARD STELLAIRE 7 – 29 juillet Théâtre des 3 Raisins Plein tarif 17€, TR 12€

Le clochard stellaire est le voyage d’un poète solitaire chargé par Dieu d’entretenir la voûte étoilée…

» La voûte céleste est un pur produit de l’humanité. Elle est faite de tout ce que l’âme humaine a su produire de beauté. Vous, le poète, vous devez en alimenter toutes les étoiles. Sinon, elles mourront et les poussières de braise qu’elles mettent en chacun des hommes s’éteindront à jamais et avec elles, les sentiments qu’elles suscitent. »

Poète aux étoiles, aboyant les amours, les peurs, les douleurs des hommes sur le parvis de notre cathédrale de mots à travers une écriture espiègle et furieusement lyrique.

Théâtre des 3 Raisins 15 rue Thiers, 84000 Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

®Théâtre du Chaos