Concert Théâtre des 3 conques, Conques-sur-Orbiel (11)

5€, gratuit enfants

avec Canti Canta et Les encantats Théâtre des 3 conques, Conques-sur-Orbiel (11) Rue du Commerce Théâtre des 3 conques, 11600 Conques-sur-Orbiel, France [{“link”: “mailto:ostal.sirventes@wanadoo.fr”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/41417”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Canti Canta dans l’Aude, Les Encantats en Ariège : deux groupes passionnés par le chant traditionnel qui, cette année, se rassemblent pour échanger, faire sonner leurs voix, partager du bon temps et de l’amitié. Pascale Moreno et Pascale Respaud animent ces ateliers avec la volonté de transmettre un répertoire souvent méconnu retrouvé dans la “grande Occitanie”, de la Bigorre à la Catalogne. Avec la volonté aussi de permettre à tous de participer, connaisseurs ou non de la langue occitane, chanteurs confirmés ou débutants… Chacun avance à son rythme dans un groupe solidaire et motivé, porté par de belles mélodies polyphoniques ou des chants à danser au rythme des “trucassadas” et de l’accordéon. Après de nombreuses heures de répétitions de part et d’autre, trois journées de travail commun à Madière, Roumengoux et Carcassonne, voici la clôture de ce beau projet : le concert donné à Conques sur Orbiel le samedi 22 avril lors de la semaine occitane. Le concert sera suivi d’un repas à 15€ / adulte dans la limite des places disponibles inscriptions au repas auprès de l’ IEO Aude : 04 68 25 19 78 ou par mail ostal.sirventes@wanadoo.fr source : événement Concert publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-04-22T19:30:00+02:00

