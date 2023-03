THÉÂTRE – DERRIERE LE HUBLOT SE CACHE PARFOIS DU LINGE Théâtre de la Manufacture Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

2023-05-23 20:00:00 – 2023-05-24 21:30:00

Meurthe-et-Moselle Création collective Les Filles de Simone La Reproduction des Fougères, spectacle présenté à Micropolis 2021, faisait tomber les tabous de la puberté. Aujourd’hui, le collectif Les Filles de Simone revient pour agiter le cocotier du couple hétéro-normé ! Toujours très drôle, cette fine équipe crée des spectacles à partir de ses expériences intimes pour ouvrir un débat plus large. Elle se nourrit de textes théoriques et pratiques, de bandes dessinées, de témoignages. Poussée par l’urgence de l’échange, elle déploie une théâtralité volontairement brute et irrévérencieuse pour s’adresser à un public large et populaire. +33 3 83 37 42 42 https://www.theatre-manufacture.fr/programmation/saison-22-23/derriere-le-hublot-se-cache-parfois-du-linge Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy

