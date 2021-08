La Tour-d'Aigues Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d'Aigues La Tour-d'Aigues, Vaucluse Théâtre « Derrière le blanc » Cie Ex Nihilo Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues La Tour-d'Aigues Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues

Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues, le samedi 18 septembre à 16:00

**Le Château de La Tour d’Aigues avec le partenariat du Grand ménage de printemps présentent** Derrière le banc —————– ### Duo de danse / peinture et musique live Dans cette performance, tout est envisage en mouvement : la peintre, les objets et le tableau. Avec une danse physique et engage e, Jean- Antoine Bigot prend à bras le corps le tableau et les e le ments du de cor. Le tableau devient alors une toile en mouvement, manipule e, transporte e, de place e par le peintre/danseur. Cette alternance de traits et de danse accompagne e à la guitare par Pascal Ferrari re vèlera la cre ation d’une peinture. Conception : Jean-Antoine Bigot / Regard : Anne Le Batard / Univers musical : Pascal Ferrari “Derrière le banc” : Duo de danse/peinture et musique live Musée départemental des Faïences du Château de La Tour d’Aigues Château de La Tour d’Aigues La Tour-d’Aigues Vaucluse

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:35:00

