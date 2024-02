Théâtre Derby Cie una Rue du Gué Maheu Fougères, mardi 19 mars 2024.

Théâtre Derby Cie una Rue du Gué Maheu Fougères Ille-et-Vilaine

Qui que je sois, je peux avoir le pouvoir sur moi-même. j’ai une place ! C’est ce que propose de nous raconter ce spectacle. DERBY, c’est l’histoire d’un sport féminin, le roller derby. Il a la particularité d’être mis en scène comme un véritable show et agit comme un révélateur de la personnalité de celles qui le vivent. Il est le sport de la solidarité et de l’affirmation de soi au-delà de toute norme. À travers le dépassement, la virtuosité et la chute, nous suivons dans ce spectacle le parcours intime et collectif des actrices en traversant leurs histoires. Sur scène, nous retrouverons une contorsionniste qui chute dans des positions improbables, une ancienne slalomeuse de l’équipe de France qui symbolise l’esquive, une actrice de cinéma qui tourne en parfaite symbiose avec les autres et une danseuse sur roller qui, le temps d’une ellipse, s’emparera du plateau pour exprimer la célébration de tous les corps. La piste, élément central de la scénographie, sera le lieu de la performance, des émotions et de la fête. De la grâce à la sueur et du rire aux larmes pour tomber et se relever, le décor et l’ambiance nous plonge en immersion dans ce récit initiatique de l’avant et après Derby à travers le regard d’une débutante.

La sororité et l’émancipation seront alors mises à l’honneur. Dès 11 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19 21:30:00

Rue du Gué Maheu Centre culturel Juliette Drouet

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Théâtre Derby Cie una Fougères a été mis à jour le 2024-02-02 par OT FOUGERES