THEATRE – DERAPAGE INCONTROLE Théâtre du centre culturel, 19 février 2022, Vérac.

**DERAPAGE INCONTROLE** Quand notre vie dérape et que tout devient incontrôlable, on tente de se raccrocher aux branches, on tente de s’expliquer, on tente de rétablir la vérité. Mais quand on est face à plus grand et plus puissant que soi, quand les quiproquos deviennent notre quotidien, difficile de reprendre le contrôle et d’éviter le dérapage incontrôlé…. Metteur en scène Mathilde Elichegaray **Réservations** au 06 73 05 62 49. Entrée 5 € gratuit au moins de douze ans.

Théâtre du centre culturel VERAC Vérac



