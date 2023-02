THÉÂTRE- DÉPÊCHE TOI BIBICHE ON VA RATER L’AVION! Serémange-Erzange Serémange-Erzange Serémange-Erzange Catégories d’Évènement: Moselle

2023-02-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-25

par la Cie Les Z’Effrontés Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps!

Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois. Mais le jour J le départ s’avère plus compliqué que prévu: des valises difficiles à boucler et une voisine empoisonnante vont vite faire monter la pression… billetterie@theatre-seremange.fr +33 3 82 57 15 85 https://theatre-seremange.fr/ Jérome Dubois

