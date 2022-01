Théâtre : Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion Saint-Romans-lès-Melle Saint-Romans-lès-Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Romans-lès-Melle

Théâtre : Dépêche-toi Bibiche, on va rater l'avion Saint-Romans-lès-Melle, 12 février 2022, Saint-Romans-lès-Melle.

2022-02-12 – 2022-02-12

Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres Saint-Romans-lès-Melle Théâtre : Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion Un jeune couple part en voyage de noces et confie son appartement à la gardienne assez peu scrupuleuse… Samedi 12 et 19 février à 20h30

Dimanche 13 et 20 février à 14h30

à Saint-Romans-lès-Melle Proposé par la troupe amateur de la Sep de Saint-Romans-lès-Melle Réservations 09 67 10 05 15 Théâtre : Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion Un jeune couple part en voyage de noces et confie son appartement à la gardienne assez peu scrupuleuse… Samedi 12 et 19 février à 20h30

Dimanche 13 et 20 février à 14h30

