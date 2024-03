THÉÂTRE « DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, ON VA RATER L’AVION » Le Tholy, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Comédie an 3 actes de Jérôme Dubois, adaptée et interprétée par la troupe de l’Association du Tholy et Alentours.Réservation de 18h30 à 20h30 à partir du 21/02.Tout public

4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

2 Route du Petit Paradis

Le Tholy 88530 Vosges Grand Est

