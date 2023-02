Théâtre : Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion Guégon OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Guégon Catégories d’Évènement: Guégon

Morbihan Guégon Morbihan L’association Da Wekon vous propose un rendez-vous théâtral : “Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion” une comédie de Jérôme Dubois. Au programme : Quiproquos, mensonges, gaffes et fous rires… La troupe enfants présentera également sa pièce intitulée ” Le sport en quelques maux”. A 20h30. +33 2 97 75 63 25 Guégon

