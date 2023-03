Théâtre : Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion Chambon-la-Forêt Chambon-la-Forêt Catégories d’Évènement: Chambon-la-Forêt

2023-03-04 14:30:00

Loiret Chambon-la-Forêt La troupe des Loisirs Chamboniots vous invite à venir les voir jouer à la salle des fêtes de Chambon-la-Forêt.

Ils vont jouer leur comédie « Dépêche-toit bibiche, on va rater l’avion », qui est en 3 actes et de Jérôme Dubois.

Participation libre.

Pas de réservation. +33 6 18 22 10 38 ©Les Loisirs Chamboniots

