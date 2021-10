Théâtre “Dép^che toi bibiche, on va rater l’avion” Châtillon-en-Vendelais, 12 novembre 2021, Châtillon-en-Vendelais.

Théâtre “Dép^che toi bibiche, on va rater l’avion” 2021-11-12 – 2021-11-12 Châtillon-en-Vendelais 1, place de l’église

Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine Châtillon-en-Vendelais

La nouvelle représentation de la troupe Les copains d’abord !

Pièce de Jérome Dubois, mise en scène par Guillaume Coquelin.



Au Cinéma Le Vendelais .

Les vendredis et samedis à 20h30 et dimanches à 15h

Tarif: 7€ et 3€ pour les moins de 12 ans

Réservation à : reservationtheatre@yahoo.fr – Tel : 02 99 76 25 19 (pour le 12, 13 et 14) et 02 99 76 06 31 (pour le 19, 20 et 21).

Vente de billets : samedis 6, 13 et 20 novembre de 9h30 à 12h au cinéma Le Vendelais

