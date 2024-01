CLARA YSE – CLARA YSE PREMIERE PARTIE THEATRE DENIS Hyeres, vendredi 15 mars 2024.

Clara Ysé, chanteuse et compositrice française, sort son premier album intitulé Oceano Nox . Après avoir joué et chanté depuis son enfance, Clara Ysé a suivi une formation en chant lyrique et a étudié la philosophie. Son premier opus, co-réalisé avec Ambroise Willaume (Sage), est une œuvre audacieuse portée par une voix puissante et des arrangements musicaux vibrants. Clara Ysé y aborde des thèmes tels que la douleur, le deuil, la passion et la réparation. Elle mélange des sonorités modernes avec des éléments de musique baroque et de chants grégoriens, et cite des influences allant de Barbara à Rosalia et Kendrick Lamar. Avec cet album, Clara Ysé dévoile un art incandescent et troublant, marqué par des expériences et des émotions intenses.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

THEATRE DENIS 12 COURS DE STRASBOURG 83400 Hyeres 83