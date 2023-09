17e festival international de musique d’Hyères Théâtre Denis Hyères, 15 septembre 2023, Hyères.

17e festival international de musique d’Hyères 15 – 17 septembre Théâtre Denis 4 billets maximum par famille et par concert (pour 3 concerts)

Pour sa 17e édition, le festival international de musique d’Hyères propose un programme riche et varié, interprété par les meilleurs artistes du moment venus du monde entier. 5 concerts gratuits vous sont proposés dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Direction artistique du festival : Vadim Tchijik

• Jeudi 14 septembre à 20H30

Un piano pour deux

Bach, Dvorak, Schubert, Rossini

Piano à 4 mains Sergio Marchegiani & Marco Schiavo

• Vendredi 15 septembre à 20h30

Brahmsomania

Intégrale des sonates pour violon et piano

Violon Vadim Tchijik | piano Alberto Urroz

• Samedi 16 septembre à 20h30

Soirée lyrique

Grieg, Brahms, Tosti, Anzoletti

Soparno Huynah Son

Piano Alberto Nones

• Dimanche 17 septembre à 11h

Grands classiques

Haydn, Mozart, Beethoven

Piano Claudia Peres

• Dimanche 17 septembre à 17h

Livin’ Tango

De Gardel à Piazzolla

Ensemble Hyperion

Théâtre Denis 12, cours de Strasbourg, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Le théâtre Denis est un théâtre à l'italienne de dimensions modestes. On l'appelait autrefois le « petit théâtre » ou « la bonbonnière ». À partir de la municipalité du docteur Léopold Jaubert (années 1930), et jusqu'à nos jours, le théâtre a fait l'objet de plusieurs campagnes de réparation, de restauration et d'équipement pour redevenir un haut lieu de la vie culturelle à Hyères. Période historique : XIXe siècle

