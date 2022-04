Théâtre : Démodamour Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis Catégories d’évènement: Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Seine-Maritime

Théâtre : Démodamour Espace Yannick Boitrelle, 1 mai 2022, Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Théâtre : Démodamour

Espace Yannick Boitrelle, le dimanche 1 mai à 15:00

Dans un registre assez éloigné de ce à quoi ils nous ont habitué.e.s, mais avec toujours autant de qualité dans leur mise en scène et de sérieux dans leur travail, les comédien.ne.s nous proposent une comédie hilarante… mais pas que… Tourbillon de saynètes rafraîchissantes et caustiques ayant pour thème les maux et les mots d’amour. Les différentes facettes de l’amour y sont passées au crible : première séduction, routine des vieux couples, compromis, mensonges, séparation, retrouvailles… Avec férocité, humour, romantisme décalé mais aussi… tendresse ! Mise en scène : Véronique Briant-Léger Genre : fantaisie théâtrale Durée : 1h45

Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Quoi ?!!! Vous n’avez pas encore vu la dernière création de la Cie Arnières-la-Troupe ?!?!… Espace Yannick Boitrelle 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T15:00:00 2022-05-01T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Yannick Boitrelle Adresse 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Ville Saint-Léger-du-Bourg-Denis lieuville Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis Departement Seine-Maritime

Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-du-bourg-denis/

Théâtre : Démodamour Espace Yannick Boitrelle 2022-05-01 was last modified: by Théâtre : Démodamour Espace Yannick Boitrelle Espace Yannick Boitrelle 1 mai 2022 Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime