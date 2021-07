Théâtre – Démasquées Arès, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Arès.

Théâtre – Démasquées 2021-07-24 – 2021-07-24

Arès Gironde

Ce soir Stéphanie a mis les petits plats dans les grands pour recevoir ses amis d’enfance. Toutes sont heureuses de se retrouver jusqu’à ce que Sophie leur dise qu’elle ne viendra finalement pas. Il n’an fallait pas plus pour que les langues se délient et qu’un événement inattendu ne dévoile de bien gênants secrets… Entre apparences trompeuses et petits moments d’égarement, une mise au point s’impose ! Rendez-vous au Port Ostréicole à 21h.

Tarifs :

Normal : 17€ / Réduit : 12€ / – 12ans : Gratuit

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

+33 5 56 03 93 03

Mairie Arès

