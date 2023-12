GIANT ROOKS LE MARCHE GARE Lyon, 9 janvier 2024, Lyon.

Depuis la formation de Giant Rooks en 2015, Frederik Rabe (chant), Finn Schwieters (guitare), Luca Göttner (basse), Jonathan Wischniowski (clavier) et Finn Thomas (batterie) ont pris d’assaut la scène indépendante avec des succès comme “Wild Stare”, “Morning Blue” ou encore “Tom’s Diner” (en collaboration avec AnnenMayKantereit). Leur premier album, “Rookery” (2020), a récolté plus de 200 millions de streams et atteint la 3ème place des charts allemands. Giant Rooks poursuit son périple avec l’annonce de leur deuxième album très attendu, “How Have You Been?”, prévu pour le 2 février 2024. Ce titre pose une question simple mais stimulante, donnant un ton profond et sincère, qui montre la croissance du groupe et un son plus mature. Les chansons “Morning Blue”, “Bedroom Exile” et “Someone Like You” sont déjà disponibles et seront accompagnés du single “For You”, qui révèle pour qui les Giant Rooks font leur musique et qui devrait devenir un favori des fans. La tournée How Have You Been? de Giant Rooks s’arrêtera par la France pour 3 dates exceptionnelles : le 7 janvier à Toulouse (Le Rex), le 9 janvier à Lyon (Le Marché Gare) et le 11 janvier à Paris (Trabendo). 1ère partie : Atzur

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon