KAMEL LE MAGICIEN THEATRE DEJAZET Paris, 31 décembre 2023, Paris.

KAMEL LE MAGICIENKamel Le Magicien est de retour au Théâtre Déjazet pour son nouveau spectacle ” Crois en tes rêves “Cette fois, il nous transporte dans un voyage intimiste où il se raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des plus petits et des plus grands.Il réserve à son public, une véritable expérience participative et mémorable.A partir du 13 octobre 2023Du Mardi au Samedi à 20h30Matinées : samedi 16H00 et dimanche 15H00

Tarif : 20.00 – 46.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 16:00

THEATRE DEJAZET 41 Boulevard du Temple 75003 Paris