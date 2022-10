[Théâtre & dégustation] Présentation du Festival Novembre en Normandie Offranville, 28 octobre 2022, Offranville.

[Théâtre & dégustation] Présentation du Festival Novembre en Normandie

Espace Maupassant Offranville Seine-Maritime Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

2022-10-28 20:30:00 – 2022-10-28

Offranville

Seine-Maritime

Offranville

Présentation du Festival avec Alexis DESSEAUX ET Thomas LEDOUAREC avec Aladin REIBEL, comédien-sommelier et Catherine SALVIAT sociétaire honoraire de la comédie Française.

La nature vue et lue sur tous les tons et sous toutes ses formes. Avec subtilité et passions les deux comédiens se donnent le change en puissant dans les oeuvres célèbres, intimistes, sérieuses, comiques, françaises et étrangères au travers des écrits de Rimbaud, Duneton, Apollinaire, Durell, Saint-Exupéry, Nerval, Musset, Frain, Rilke et bien d’autres..

Le spectacle humour champêtre et poésie est à savourer en dégustant des produits locaux (Bières, cidres, calvados, saint-jacques, foie de lotte et neufchatel avec la Brasserie Dieppoise, la Cidrerie et Les Vergers de la Gentilhommière.

https://www.novembreennormandie.fr/

Offranville

