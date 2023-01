Théâtre : “Décomplexée…enfin presque” Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Théâtre : “Décomplexée…enfin presque” Saint-Laurent-en-Grandvaux, 18 mars 2023, Saint-Laurent-en-Grandvaux . Théâtre : “Décomplexée…enfin presque” 17 rue du Coin d’Amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont

2023-03-18 20:30:00 – 2023-03-18 22:30:00

La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura L’histoire d’amour tumultueuse entre Virginie et son corps.

Virginie raconte avec autodérision et humour ses années à essayer de s’aimer, de s’accepter…entre “Dame Ginette” sa balance, les régimes, les réseaux sociaux, les crèmes amincissantes, les dictâtes de la société…et tant d’autres!

Elle traite de façon drôle et émouvante une question universelle: l’acceptation de soi!

Son souhait est de réconcilier les femmes avec elles-mêmes tout en permettant aux hommes de mieux les comprendre et de se réconcilier aussi avec eux-mêmes!

Un show rempli d’émotions où l’on passe du rire aux larmes, une belle leçon de vie qui fait réfléchir et qui fait du bien… Entrée :12 € / 3 € moins de 12 ans Réservation à l’office de tourisme au 03 84 60 15 25 jusqu’au vendredi 17 mars 2023 La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura La Sittelle 17 rue du Coin d'Amont Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville La Sittelle 17 rue du Coin d'Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/

Théâtre : “Décomplexée…enfin presque” Saint-Laurent-en-Grandvaux 2023-03-18 was last modified: by Théâtre : “Décomplexée…enfin presque” Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 18 mars 2023 17 rue du coin d'amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura