Haute-Loire Dunières 20h30 au cinéma la compagnie l’A Peu Prés vous présente débranchez une pièce de Daniel De Filippi. Entrée libre au profit du Téléthon. cinemalemaubourg@wanadoo.fr +33 4 71 66 86 24 Dunières

