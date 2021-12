Valence Médiathèque F. Mitterand,Latour-Maubourg Drôme, Valence Théâtre débat Les petites ficelles Médiathèque F. Mitterand,Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

Médiathèque F. Mitterand, Latour-Maubourg, le mardi 25 janvier 2022 à 18:30

A partir du destin croisé de deux jeunes, on découvre peu à peu l’importance de la construction de l’estime de soi et de la prise en compte des émotions pour grandir et s’intégrer dans le lien social. Comment accompagner enfants et jeunes dans ce parcours les aidant à grandir.

gratuit sur inscription OBLIGATOIRE

Pièce de théâtre de la compagnie Attrape Sourire suivie d’un échange animé par Marine Gential, Gestalt-praticienne, Sarah Lapierre, de l’association Partage Parentalité Plurielle / Café des Familles Médiathèque F. Mitterand,Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg 26000 Valence Valence Drôme

