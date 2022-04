Théâtre-débat “Le dehors de toute chose” Augan Augan Catégories d’évènement: Augan

Morbihan

Théâtre-débat “Le dehors de toute chose” Augan, 30 avril 2022, Augan. Théâtre-débat “Le dehors de toute chose” Augan

2022-04-30 – 2022-04-30

Augan Morbihan Augan Le « dehors » est une poche de liberté intérieure à chacun de nous ; c’est ce vaste champ de possibles obstrué par des siècles de conditionnements.

Se parlant autant à elle-même qu’aux gens qui l’entourent, une figure mêlée à la foule débusque, par tâtonnement, ces barrières qui nous séparent de notre véritable existence d’Homme libre. Son but ? Tenter sous nos yeux, dans une quête aussi intime qu’infinie, « d’inventer ce que vivre peut être ». à 20h30 au Champ Commun

Entrée libre. Soirée Burger et frites maison estaminet@lechampcommun.fr +33 2 97 93 48 51 Le « dehors » est une poche de liberté intérieure à chacun de nous ; c’est ce vaste champ de possibles obstrué par des siècles de conditionnements.

Se parlant autant à elle-même qu’aux gens qui l’entourent, une figure mêlée à la foule débusque, par tâtonnement, ces barrières qui nous séparent de notre véritable existence d’Homme libre. Son but ? Tenter sous nos yeux, dans une quête aussi intime qu’infinie, « d’inventer ce que vivre peut être ». à 20h30 au Champ Commun

Entrée libre. Soirée Burger et frites maison Augan

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Augan, Morbihan Autres Lieu Augan Adresse Ville Augan lieuville Augan Departement Morbihan

Augan Augan Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/augan/

Théâtre-débat “Le dehors de toute chose” Augan 2022-04-30 was last modified: by Théâtre-débat “Le dehors de toute chose” Augan Augan 30 avril 2022 Augan morbihan

Augan Morbihan