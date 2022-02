Théâtre-débat : Ils dramatisent pour dédramatiser Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Spectacle d’improvisation théâtrale au service du débat

“La conférence improvisée” L’Espace de Réflexion Ethique Grand Est, site champardennais, vous propose un spectacle interactif en Champagne-Ardenne avec la troupe d’improvisation des Once a poney time qui amorcera, sur le ton de l’humour et du décalage, différentes thématiques (Le tact dans le soin, qu’est-ce que la mort ? …). Une fois sur scène, les comédiens vont plonger le spectateur au coeur des situations choisies… C’est là que l’impro démarre ! A la fin de chaque impro, avec un sérieux désopilant, les experts débriefent sur la situation improvisée et se servent de l’imaginaire pour ouvrir le débat. Tout public. 1er spectacle : Mercredi 16 mars 2022 – Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon, Avenue François Mauriac

Thème : Doute et Certitude 2ème spectacle : Mercredi 23 mars 2022 – Université de Reims Champagne-Ardenne amphi 5, 51 rue Cognacq-Jay

Thème : Le tact dans le soin 3ème spectacle : Jeudi 24 mars 2022 – Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon, Avenue François Mauriac

Thème : Qu’est-ce que la mort ? rfrancois@chu-reims.fr +33 3 26 78 70 30 http://www.erege.fr/champagne-ardenne/actu-travaux/theatre-improvisee-il-dramatisent-pour-dedramatiser/31/actu.html Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon Avenue François Mauriac Reims

