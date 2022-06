Théâtre déambulatoire « Quand les poules auront des dents » Alleins, 25 juin 2022, Alleins.

Théâtre déambulatoire « Quand les poules auront des dents »

2022-06-25 17:30:00 – 2022-06-25 18:30:00

Plateau du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Jean

Alleins

Bouches-du-Rhône

Alleins

Entre parc d’attraction et lieu touristique incontournable, le Parc de la Poule Miraculeuse vous comblera par son aspect ludique et culturel.



La poule Miraculeuse, connue à travers le monde entier pour sa capacité à guérir tous types de maladies, des eczémas aux ongles incarnés, sera ravie de pondre en direct les œufs extraordinaires dont elle a le secret. Avec ses dons divinatoires, elle pourra prédire votre avenir. Couper le feu, faire revenir l’amour perdu, ralentir la chute des cheveux… sont autant de miracles dont vous pourrez

profiter lors de la visite du Parc de le Poule Miraculeuse.



Le Parc de la Poule Miraculeuse, c’est toujours une aventure !!!



Lors de cette représentation déambulatoire, le public se prend à regarder le Massif des Costes, lieux ordinaires avec un œil nouveau et amusé.

Quand les Poules auront des dents, spectacle déambulatoire proposé par la compagnie Pieds Nus dans les Orties embarque les spectateurs dans une expédition loufoque et déjantée, à la rencontre de la poule extraordinaire.

accueil@massifdescostes.com +33 4 90 55 15 55

