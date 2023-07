Visites scolaires du Théâtre de Villefranche Théâtre de Villefranche Villefranche-sur-Saone, 15 septembre 2023, Villefranche-sur-Saone.

Visites scolaires du Théâtre de Villefranche Vendredi 15 septembre, 09h00, 10h00, 14h00 Théâtre de Villefranche Gratuit sur inscription

Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône propose à trois classes d’écoles primaires de visiter le théâtre et de découvrir les métiers du spectacle vivant à l’occasion des journées du patrimoine.

1 visite de 9h à 10h

1 visite de 10h à 11h

1 visite de 14h à 15h

Visites menées par le service des relations avec les publics.

Théâtre de Villefranche Place des Arts, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes C'est en 1898 qu'est inaugurée cette nouvelle salle des fêtes et servira à de multiples usages : bals populaires, banquets, etc. En 1958, après les travaux de restauration, la salle se destine uniquement aux représentations théâtrales et musicales. Au théâtre à l'Italienne avec ses galeries et ses loges, se substitua un théâtre frontal orné par deux balcons. Avec des spectacles de grande qualité et des créations locales de haut niveau, le théâtre de Villefranche acquiert une notoriété semblable à celle des théâtres de Lyon.

En 1990, cette structure est alors âgée de 35 ans et n’est plus à même d’accueillir dans de bonnes conditions les différentes manifestations. C’est pourquoi la Ville confie la rénovation du bâtiment à l’architecte Jean Claude Rerolle et au scénographe Igor Hilbert. Cette transformation apporte à l’édifice une imposante façade où le contemporain s’unit harmonieusement à l’architecture centenaire du bâtiment, créant ainsi une image symbole d’un équilibre subtil entre tradition et modernité.

Vingt années plus tard, ce théâtre s’affirme comme étant avant tout un lieu public, ouvert à tous, un lieu où l’on tente de mettre fin à une certaine exclusion culturelle, un lieu de création.

