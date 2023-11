Ma Région Virtuose à Châteaubriant Théâtre de Verre Châteaubriant, 26 janvier 2024, Châteaubriant.

Ma Région Virtuose à Châteaubriant 26 – 28 janvier 2024 Théâtre de Verre Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

19h00 – Marché couvert (45’) – 2€

Maîtrise d’enfants

Pierre-Olivier Bigot direction

Œuvres de Rossini et traditionnels sud-africains

Terra Jazz Sextet

Laurent Charbonnier direction

Œuvres de Hubard, Gershwin, Jones, Newley/Bricusse, Rose/Hirch

Maîtrise d’enfants

Terra Jazz

Go down Moses (Let my people go)

20h30 – Théâtre de Verre (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Dvorák : Légende, extrait de la Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”

Casals : Le Chant des oiseaux

Bloch : Prière

Bizet : Habanera, extrait de la Suite de Carmen

Dvorák : Humoresque opus 101 n°7

Granados : Orientale (Danse espagnole n°2)

Chostakovitch : Valse n°2, extrait de la Suite pour orchestre de jazz n°1

Morricone : The Mission (Gabriel’s Oboe)

Elgar : Salut d’amour opus 12

SAMEDI 27 JANVIER 2024

11h30 – Théâtre de Verre (45’) – 2€

Ensemble Le Chaudron du Conservatoire de Châteaubriant

Laurent Chauvet et Blandine Dousset direction

Traditionnels et oeuvres de Baton, Tattevin

Harmonie de la ville de Châteaubriant

Rémi Lecomte direction

Œuvres de Sparke, Tchaïkovski, Porsennia, Rameau, Bizet

13h30 – Micro-Folie de Châteaubriant (45’) – Entrée libre*

Conférence Art et musique des Années folles : le choc des styles !

Retour dans le Paris des Années folles où des artistes tels que Picasso, Matisse ou Vlaminck, puisant l’inspiration dans l’art traditionnel africain, opérèrent une véritable révolution de l’art du XXe siècle, en rupture complète avec les codes de l’art classique. Années folles riment aussi avec jazz, cette musique d’outre-Atlantique qui séduit alors nombre de compositeurs européens.

Mise en correspondance d’une œuvre picturale et d’une pièce musicale, sous la conduite de deux experts, Pierre-Luc Fourny, médiateur culturel et Nathalie Ilic, diplômée en musicologie et professeur au Conservatoire intercommunal de Châteaubriant.

* Réservation conseillée au 02 40 55 26 02 ou à micro-folie@ville-chateaubriant.fr

16h30 – Théâtre de Verre (45’) – 12€

concert famille

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur “Du Nouveau Monde” opus 95

Séduit par ce “Nouveau monde” découvert à l’occasion de son séjour aux États-Unis, Dvorák compose sa 9ème Symphonie en s’inspirant de la musique populaire américaine, dont il combine habilement les thèmes à l’écriture orchestrale européenne. Créée avec un immense succès au Carnegie Hall de New York le 15 décembre 1893, cette œuvre portée par un puissant souffle lyrique est devenue l’une des plus populaires du répertoire symphonique.

16h30 – Micro-Folie de Châteaubriant (45’) – Entrée libre*

Concert-conférence “La Création du monde” de Darius Milhaud et les décors de Fernand Léger : un dialogue entre jazz et cubisme

“La Création du monde”, ballet en un acte, raconte la genèse du monde selon les mythes africains. Créé en 1923, il incarne le goût du Paris des années folles pour l’art traditionnel africain, révélé au sein des décors cubistes de Fernand Léger, ainsi que pour le jazz que Darius Milhaud découvrit auprès des Afro-Américains de Harlem.

Mise en correspondance d’une œuvre picturale et d’une pièce musicale, sous la conduite de deux expertes, Claire Legein Mc Carthy, médiatrice culturelle et responsable numérique “Micro-Folie” et Nathalie Ilic, diplômée en musicologie et professeur au Conservatoire intercommunal de Châteaubriant. Avec la participation d’élèves du conservatoire intercommunal de Châteaubriant-Derval.

* Réservation conseillée au 0240552602 ou à micro-folie@ville-chateaubriant.fr

18h00 – Théâtre de Verre (45’) – 6€

Ensemble Reinecke

Grieg : Danse norvégienne opus 35 n°2

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Liadov : Huit Chants populaires russes opus 58

Farkas : Danses hongroises du XVIIe siècle

Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

D’Indy : Sarabande et Menuet, opus 72

20h30 – Théâtre de Verre (45’) – 8€

Spark – The Classical Band

“Back to Bach”

Bach : Choral “Zion hört die Wächter singen”, extrait de la cantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 140

Fritz : Triple B

Bach/Mahler: Rondeau, Bourrée et Badinerie de la Suite n°2 en si mineur BWV 1067

Plumettaz : The Eternal Second

Lennon et McCartney : Blackbird

Bartmann : D minor

Lennon et McCartney : Michelle

Bach : Concerto en la mineur BWV 1065

Constitué de jeunes musiciens allemands, l’ensemble Spark a connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant revient cette année avec un nouveau programme, “Back to Bach”. Ainsi, dans ce programme, Jean-Sébastien Bach se révèle être le point de départ, le pivot et le point d’appui passionnant d’un voyage sonore hautement captivant et innovant. Spark, un groupe qui étincelle !

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Marché couvert (45’) – 2€

Chorale Les Marches de Bretagne

Pierre-Olivier Bigot direction

Œuvres de Kodály, Gjeilo, Mendelssohn, traditionnels

Chorale Méli-Mélo

Catherine Diamin direction

Œuvres de Nougaro, Le Forestier, Mozart, traditionnel irlandais

Ensemble vocal adultes du Conservatoire

Pierre-Olivier Bigot direction

Œuvres de Desprez, Duruflé, Beethoven

Chorale Les Marches de Bretagne

Chorale Méli-Mélo

Ensemble vocal adultes du Conservatoire

Pierre-Olivier Bigot et Catherine Diamin direction

Dry your tears Africa

15h00 – Théâtre de Verre (45’) – 10€

concert famille

Nantes Philharmonie

Frédéric Oster direction

Saint-Saëns : Ouverture de La Princesse jaune

Absil : Rites opus 79

Cesarini : Danses bulgares n°2

17h00 – Théâtre de Verre (55’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

“Harmonies d’origines”

Duruflé : Ubi caritas

Janácek/Dvorák : Chants moraves

Debussy : Trois Chansons de Charles d’Orléans

Sibelius : Rakastava

Glinka : Cherubic Hymn

Brahms : Zigeunerlieder opus 112

Rossini : La Passegiata

Fauré : Les Djinns

De Duruflé et son inspiration grégorienne aux paysages évocateurs à Fauré et Debussy en passant par Janácek, Sibelius ou Rossini et leurs paysages évocateurs, ce riche programme nous plonge dans l’effervescence d’une époque qui a vu nombre de compositeurs, partout en Europe, chercher à exprimer leur attachement à leur patrie d’origine.

19h00 – Théâtre de Verre (45’) – 10€

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

Véritable hymne à la fraternité, “Tsuzamen” (“Ensemble” en yiddish) emporte l’auditeur dans un captivant voyage à travers les musiques de trois peuples qui ont vécu l’exil et dont les routes se sont abondamment croisées en Europe. Autant d’histoires auxquelles le Sirba Octet redonne vie, qui laissent transparaître aussi bien l’attachement à la fête du répertoire klezmer que la spiritualité des mélodies arméniennes ou la richesse culturelle des musiques tziganes.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 au Théâtre de Verre de 16h à 20h et le samedi 16 décembre 2023 de 15h à 18h.

Puis du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi matin de 10h à 12h.

Billetterie en ligne à partir du vendredi 15 décembre 2023 à 16h sur www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre

Théâtre de Verre – 27 Place Charles de Gaulle

44110 Châteaubriant

Tél : 02 40 81 19 99 – tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr

ACCESSIBILITE

Le Théâtre de Verre est accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

