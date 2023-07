Georges Dandin Théâtre de Verdure sous le Château Sainte-Jalle, 3 août 2023, Sainte-Jalle.

Sainte-Jalle,Drôme

Le TELB -Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies vous propose sa nouvelle création 2023.

2023-08-03 20:00:00 fin : 2023-08-03 21:30:00. EUR.

Théâtre de Verdure sous le Château

Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The TELB -Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies presents its new creation 2023

El TELB -Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies presenta su nueva creación 2023

Das TELB -Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies präsentiert Ihnen seine neue Kreation 2023

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale