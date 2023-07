WEEK-END D’ANIMATIONS – THÉÂTRE DE VERDURE théâtre de verdure Sauvian, 7 juillet 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

L’association des vieux travailleurs de Sauvian vous propose un week-end festif au théâtre de verdure..

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-08 23:30:00. .

théâtre de verdure

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



The Sauvian Old Workers’ Association invites you to a festive weekend at the Théâtre de Verdure.

La Asociación de Antiguos Trabajadores de Sauvia organiza un fin de semana de fiesta en el Théâtre de Verdure.

Der Verein der alten Arbeiter von Sauvian lädt Sie zu einem festlichen Wochenende im Théâtre de Verdure ein.

