CLASSIQUE EN AOUT 31 juillet – 25 août Théâtre de Verdure Saint-André 66690 15,00€ 1 – PLEIN TARIF

12,00€ 2 – TARIF REDUIT

Pour les 13 – 25, Etudiants et demandeurs d’emploi

8,00€ 3 – TARIF ENFANT

Pour les 6 – 12 ans

0,00€ 4 – MOINS DE 6 ANS

Pour les moins de 6 ans « Classique en août » est un projet qui consiste à monter des classiques en plein air avec une trentaine de personnes sur scène, des amateurs, des professionnels…

Cette année deux spectacles seront présentés en alternance, « Un chapeau de paille d’Italie » de Labiche et « Cyrano de Bergerac » de Rostand.

2023-07-31T21:00:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

