Drome . Randonnée nocturne (lampe de poche obligatoire), balisée, allure libre. 3 parcours: 5, 10 ou 15km (avec ravitaillement). Départ groupé à 20h30. Inscriptions à partir de 19h. Enfants sous la responsabilité d’un adulte. laurentcondamin@sfr.fr +33 6 07 48 10 04 https://www.amis-de-laprak.com/ Théâtre de verdure, route d’ESPELUCHE 26780 ALLAN Théâtre de verdure Allan

