Viendez Voir Théâtre de verdure | Plainfaing, 24 juin 2023, Plainfaing. Viendez Voir Samedi 24 juin, 21h00 Théâtre de verdure | Plainfaing Bal Folk en plein air Théâtre de verdure | Plainfaing 58 Habeaurupt, 88230 Plainfaing Plainfaing 88230 Vosges Grand Est L’Association LI HABAURÉ ET COMPÉÏE vous convie au Bal Folk en plein air. Rendez-vous au Théâtre De Verdure d’Habeaurupt à Plainfaing pour un Bal Folk avec Viendez Voir l’excellent groupe fraxinien. Intiation à la danse Folk en début de soirée. Une initiation à la danse Folk est proposée à 20h30.

Une petite restauration rapide sera disponible sur place ainsi qu’une buvette.

