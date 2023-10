L’État de siège Théâtre de Verdure – Parc Patrice Vieljeux Bougival, 14 juin 2024, Bougival.

L’État de siège Vendredi 14 juin 2024, 20h45 Théâtre de Verdure – Parc Patrice Vieljeux Gratuit sur réservation

Tragédie populaire – À partir de 10 ans – Durée : 1h30

Production : L’Éternel Été

Auteur : Albert Camus

Adaptation, Mise en scène, Scénographie : Emmanuel Besnault

Assistante à la mise en scène : Zoé Megemont

Création lumières et régie : Didier Landès

Interprètes : Arthur Baratin, Laurie Iversen, Sylvain Lecomte, Benjamin Migneco, Geoffrey Rouge-Carrassat, Frédérique Voruz, Yuriy Zavalnyouk

Représentation gratuite sur réservation au Théâtre de Verdure ou au Théâtre Le Grenier en cas d’intempéries.

Dans un village au bord de la mer, après le passage d’une mystérieuse comète, une grave maladie se propage chez les habitants… La Peste, incarnée par un homme, prend peu à peu le pouvoir en régnant par la peur et en apportant l’ordre et la surveillance. Camus rêvait d’écrire une grande « tragédie populaire de la liberté » qui pourrait « mêler toutes les formes d’expressions dramatiques depuis le monologue lyrique jusqu’au théâtre collectif. » Ce chef-d’œuvre mal connu déborde en effet tous les registres pour devenir génialement protéiforme : farce épique, mystère tragique, drame romantique, parabole politique, allégorie lyrique… À l’échelle d’un village, nous avons choisi que le Chœur devienne le personnage principal, porteur et narrateur de l’histoire, duquel s’extraient les protagonistes qui donnent chair au récit. C’est bien l’itinéraire d’une collectivité que l’on suit, unie par une crainte commune et élargie aux dimensions du monde par la présence récurrente et salvatrice du vent et de la mer.

« J’aimerais voir L’État de siège en plein air » dit Camus en 1958. La Compagnie L’Éternel Été a donc travaillé dans l’esprit du théâtre de tréteaux, dans le rapport au public et la confiance en son imagination. Un théâtre brut et généreux, créé sous nos yeux, débordant et collectif, qui repose fondamentalement sur l’instant présent, et qui croit encore, naïvement, superbement, à une victoire possible du courage sur le mal.

Avec le soutien de la ville de Versailles, de Versailles Grand Parc, du Festival Le Mois Molière, du Festival Les Semeurs du Val d’Amour, du Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat, du Festival Belcastel en scène, du toujours Festival. En collaboration avec la compagnie Le Grand Large

Théâtre de Verdure – Parc Patrice Vieljeux Île de la Chaussée – 78 380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 [{« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 69 03 03 »}] Un coquet petit amphithéâtre extérieur au beau milieu du Parc Patrice Vieljeux, au fil de l’eau sur l’Île de la Chaussée. Forum des associations, projections en plein-air ou théâtre sur tréteaux et divers spectacles animent cet écrin de culture principalement durant la saison estivale.

Le parking du Parc rend l’accès possible en voiture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

