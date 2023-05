Bal Folk Gratuit Parc de Belleville Théatre de Verdure – Parc de Belleville, Paris (75), 7 octobre 2023, .

Bal Folk Gratuit Parc de Belleville Samedi 7 octobre, 14h00 Théatre de Verdure – Parc de Belleville, Paris (75) Gratuite

Bal Folk Gratuit ouvert à toutes et Tous

Organisé par l’Association FOLK EN SEINE – 75020

Danses Collectives et Danses de Couples de Toutes époques et Régions de France et Europe

Pas de Sono : Orchestre Acoustique ( Violon , Accordéon , Flutes , Cornemuse… )

Et chants à Danser et à Répondre

– Cercles , Valses , Bourrées , Scottiches , Mazurkas , Champelloises , Polkas , Danses Bretonnes , Auvergne , Berry , Basques , Cajun …

– Musiciennes et Musiciens bienvenus pour participer à l’Orchetre

» initiation aux danses » Rappel des Pas de Base à 14h à 14h50 ( avant le Bal ) : indispensable Pour Réviser ou découvrir les Pas de base ( Branle Double , Branle Simple , Tour sur Soi , Scottishe , Bourrée deux Temps , Danses de Couples ) Permettant de comprendre et Participer au Bal Folk

source : événement Bal Folk Gratuit Parc de Belleville publié sur AgendaTrad

Théatre de Verdure – Parc de Belleville, Paris (75) 47, Rue des Couronnes Théatre de Verdure – Parc de Belleville, 75020 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42662 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

baltrad balfolk